logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se accidenta camión recolector de basura

Por Redacción

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Se accidenta camión recolector de basura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- A las constantes quejas de habitantes de la zona tének por las deficiencias en el servicio de recolección de basura, se sumó un nuevo contratiempo, luego de que uno de los camiones recolectores sufriera un percance vial mientras cubría su ruta.

      El incidente ocurrió la tarde del miércoles, aproximadamente en el kilómetro 4 del eje estatal Valles-La Lima, cerca del ejido La Lagunita.

      En ese sector existe un tramo carretero en malas condiciones y se presume que, al circular por dicho lugar, la pesada unidad sufrió una avería mecánica que provocó que el conductor perdiera el control del volante y terminara fuera de la superficie de rodamiento.

      El camión cayó a una cuneta utilizada como dren pluvial, donde quedó varado, sin posibilidad de continuar su recorrido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos y solicitaron apoyo al responsable del departamento de recolección de basura, quien gestionaría el envío de maquinaria para rescatar la unidad, reincorporarla al camino y posteriormente trasladarla a un taller para su reparación.

      Este incidente representa un contratiempo más para el servicio de recolección en la zona tének, donde habitantes de diversas comunidades han manifestado reiteradamente su inconformidad por la falta de atención oportuna.

      Por el momento, se desconoce cuándo será restablecido el recorrido que realizaba la unidad accidentada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sin personal de reserva para juzgados
      Sin personal de reserva para juzgados

      Sin personal de reserva para juzgados

      SLP

      Huasteca Hoy

      El Poder Judicial carece de una lista de aspirantes para cubrir vacantes de actuarios y secretarios

      Inviable cierre de ingenios en San Luis Potosí
      Inviable cierre de ingenios en San Luis Potosí

      Inviable cierre de ingenios en San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      El negocio del azúcar no ha caído

      Subirán imagen de Panchito al altar mayor
      Subirán imagen de Panchito al altar mayor

      Subirán imagen de Panchito al altar mayor

      SLP

      Jesús Vázquez

      Con esto culminan festividades del santo patrono

      Panaderos ya ofertan el pan de muerto
      Panaderos ya ofertan el pan de muerto

      Panaderos ya ofertan el pan de muerto

      SLP

      Jesús Vázquez