Se accidenta camión recolector de basura
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CIUDAD VALLES.- A las constantes quejas de habitantes de la zona tének por las deficiencias en el servicio de recolección de basura, se sumó un nuevo contratiempo, luego de que uno de los camiones recolectores sufriera un percance vial mientras cubría su ruta.
El incidente ocurrió la tarde del miércoles, aproximadamente en el kilómetro 4 del eje estatal Valles-La Lima, cerca del ejido La Lagunita.
En ese sector existe un tramo carretero en malas condiciones y se presume que, al circular por dicho lugar, la pesada unidad sufrió una avería mecánica que provocó que el conductor perdiera el control del volante y terminara fuera de la superficie de rodamiento.
El camión cayó a una cuneta utilizada como dren pluvial, donde quedó varado, sin posibilidad de continuar su recorrido.
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Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos y solicitaron apoyo al responsable del departamento de recolección de basura, quien gestionaría el envío de maquinaria para rescatar la unidad, reincorporarla al camino y posteriormente trasladarla a un taller para su reparación.
Este incidente representa un contratiempo más para el servicio de recolección en la zona tének, donde habitantes de diversas comunidades han manifestado reiteradamente su inconformidad por la falta de atención oportuna.
Por el momento, se desconoce cuándo será restablecido el recorrido que realizaba la unidad accidentada.
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