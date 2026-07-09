Se desploma un árbol en vivienda

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Matehuala.- En la colonia Dichosa se desplomó enorme árbol sobre una vivienda debido a la lluvia y los fuertes vientos que se registraron en la ciudad, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales en la fachada del domicilio donde impactó el árbol.

Los hechos ocurrieron en la calle Mauricio Alvarado, mientras se registraban intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento, las cuales provocaron que un antiguo y enorme árbol de la zona cayera y terminara impactando contra un domicilio.

Por fortuna, no había ninguna persona cerca al lugar al momento del incidente, por lo que no se reportaron lesionados.

Vecinos del sector, así como los propietarios de la vivienda, salieron inmediatamente para ver lo que ocurría, al percatarse de que el enorme árbol había quedado recargado sobre una casa, solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia.

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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, así como personal del Departamento de Ecología, quienes iniciaron las labores para retirar el árbol y evitar mayores riesgos.

Debido a las fuertes lluvias y vientos que se han presentado en los últimos días, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, evitar resguardarse debajo de los árboles durante esta temporada de lluvias y reportar cualquier árbol que represente un riesgo de caída.