logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se disparan los males respiratorios

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Se disparan los males respiratorios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Aumenta de un 10 a un 15 por ciento la cifra de enfermos respiratorios en hospitales y clínicas de la entidad, que es la cifra común, cada que comienza a bajar la temperatura ambiente.

      No obstante, comparado con el 2025, hay menos incidencia de gente con padecimientos respiratorios en las clínicas y hospitales de todo el estado, incluyendo la Huasteca Potosina.

      El incremento de 10 a 15 por ciento, que se calcula por jornada, es el aumento habitual cuando comienzan a afectar los frentes fríos y cuando los ciudadanos se contagian en áreas comunes de trabajo o escuela.

      Por lo que se recomienda a la población protegerse para prevenir una enfermedad respiratoria, que en algunos casos puede complicarse.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Motociclista lesionada, luego de derrapar
        Motociclista lesionada, luego de derrapar

        Motociclista lesionada, luego de derrapar

        SLP

        Redacción

        Proyecto del Tecnológico fertiliza campos cañeros
        Proyecto del Tecnológico fertiliza campos cañeros

        Proyecto del Tecnológico fertiliza campos cañeros

        SLP

        Redacción

        Ejido Ojo de Agua de Solano, de fiesta
        Ejido Ojo de Agua de Solano, de fiesta

        Ejido Ojo de Agua de Solano, de fiesta

        SLP

        Carmen Hernández

        Celebran aniversario de fundación, habrá un desfile y eventos culturales

        Podan áreas forestales de comunidad Cieneguillas
        Podan áreas forestales de comunidad Cieneguillas

        Podan áreas forestales de comunidad Cieneguillas

        SLP

        Carmen Hernández