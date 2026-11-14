Se disparan los males respiratorios

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CIUDAD VALLES.- Aumenta de un 10 a un 15 por ciento la cifra de enfermos respiratorios en hospitales y clínicas de la entidad, que es la cifra común, cada que comienza a bajar la temperatura ambiente.

No obstante, comparado con el 2025, hay menos incidencia de gente con padecimientos respiratorios en las clínicas y hospitales de todo el estado, incluyendo la Huasteca Potosina.

El incremento de 10 a 15 por ciento, que se calcula por jornada, es el aumento habitual cuando comienzan a afectar los frentes fríos y cuando los ciudadanos se contagian en áreas comunes de trabajo o escuela.

Por lo que se recomienda a la población protegerse para prevenir una enfermedad respiratoria, que en algunos casos puede complicarse.

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