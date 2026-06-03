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Se graduaron 36 paramédicos de la Cruz Roja

Ya están preparados para atender emergencias médicas

Por Jesús Vázquez

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Se graduaron 36 paramédicos de la Cruz Roja
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      MATEHUALA.- Se llevó a cabo la graduación de 36 jóvenes en los cursos de paramédicos que impartió la Cruz Roja, de esta manera, los jóvenes ya están preparados para atender diferentes emergencias médicas.

      Algunos jóvenes continuarán en esta corporación de auxilio y otros acudirán a apoyar en corporaciones de auxilio de otros municipios y estados de la República Mexicana.

      Asimismo, se realizó una misa de acción de gracias en la Catedral de Matehuala, para darle las gracias a Dios por permitirles hacer una carrera en urgencias médicas. 

      El sacerdote felicitó a los egresados de Cruz Roja y les dio la bendición para que Dios siempre los acompañe en su camino, ya que es una de las carreras más difíciles, pues en ellos está la vida de otras personas y, al acudir a una emergencia, inclusive arriesgan su vida.

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      Posteriormente se llevó a cabo una ceremonia en las instalaciones de la Cruz Roja, donde a cada uno de los egresados se les entregó un reconocimiento que los avala como paramédicos en urgencias médicas. 

      Así también, tomaron protesta, en la cual se comprometieron a ayudar a las personas que se encuentren en una situación de emergencia y dar lo mejor de ellos para salvar vidas.

      Cabe hacer mención que, en estos cursos que impartió la Cruz Roja se contó con personas de municipios de Nuevo León, que aprovecharon para capacitarse en Matehuala y apoyar en su pueblo natal a las personas que lo requieran.

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