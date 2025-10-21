Se incendia vehículo en colonia República

Matehuala.- Vecinos de la calles Bartolomé de las Casas piden apoyo a corporaciones de emergencia porque un vehículo se estaba quemando, acudiendo elementos del cuerpo de Bomberos para apagar el fuego y evitar se pudieran generar daños mayores.

Los hechos se presentaron en calles de la colonia Guadalupe, ya que de pronto comenzó a quemarse un vehículo que estaba estacionado en las calles de la colonia República y pedían apoyo de las corporaciones de auxilio para evitar que el fuego se propagara, al lugar acudieron elementos de la Policía y Tránsito y Vialidad quienes al ver el fuego cerraron las calles para evitar que otros automóviles pasaran cerca y se incendiaran.

Así mismo llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos quienes de inmediato iniciaron su trabajo, empezaron arrojar agua al vehículo para lograr controlar el fuego que después de varios minutos se apagaron las llamas, pero continuaron trabajando enfriando el área, para evitar que se reiniciara el fuego.

En el vehículo no había personas en su interior por lo que no hubo lesionados, sin embargo, ya son varios vehículos los que se han incendiado en las últimas noches, desconociéndose quienes provocan el fuego.

