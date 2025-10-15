Se incrementan rescates de enjambres de abejas

MATEHUALA.- El Cuerpo de Bomberos ha incrementado sus servicios en el rescate de enjambres de abejas en distintos puntos de la ciudad.

Esto para evitar que las personas les echen veneno, estos insectos son parte importante de la naturaleza y apicultores acuden a rescatarlas.

Durante el fin de semana acudieron a cinco lugares en distintas zonas de la ciudad para rescatar a las abejas, uno de los reportes fue en la calle Eucaliptos de la colonia Olivar de las Ánimas, donde personal en la unidad M11 acudió a confirmar que se tratara de abejas, e inmediatamente procedieron a rescatarlas para entregárselas a un apicultor.

Posteriormente recibieron otra llamada de auxilio reportando un peligroso panal de abejas en la calle Héroes Potosinos, cerca del DIF Municipal, por lo que inmediatamente acudieron para rescatar este panal de abejas y dieron indicaciones a las personas de la zona para evitar algún problema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También en la calle Leandro Sánchez reportaron otro enjambre de abejas, por lo que inmediatamente acudieron al lugar, y con un apicultor se llevó el rescate de estos insectos.