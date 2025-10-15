logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se incrementan rescates de enjambres de abejas

Atiende Bomberos diversos llamados de auxilio

Por Jesús Vázquez

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Se incrementan rescates de enjambres de abejas

MATEHUALA.- El Cuerpo de Bomberos ha incrementado sus servicios en el rescate de enjambres de abejas en distintos puntos de la ciudad.

Esto para evitar que las personas les echen veneno, estos insectos son parte importante de la naturaleza y apicultores acuden a rescatarlas.

Durante el fin de semana acudieron a cinco lugares en distintas zonas de la ciudad para rescatar a las abejas, uno de los reportes fue en la calle Eucaliptos de la colonia Olivar de las Ánimas, donde personal en la unidad M11 acudió a confirmar que se tratara de abejas, e inmediatamente procedieron a rescatarlas para entregárselas a un apicultor.

Posteriormente recibieron otra llamada de auxilio reportando un peligroso panal de abejas en la calle Héroes Potosinos, cerca del DIF Municipal, por lo que inmediatamente acudieron para rescatar este panal de abejas y dieron indicaciones a las personas de la zona para evitar algún problema. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También en la calle Leandro Sánchez reportaron otro enjambre de abejas, por lo que inmediatamente acudieron al lugar, y con un apicultor se llevó el rescate de estos insectos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Instalan centro de acopio de víveres
Instalan centro de acopio de víveres

Instalan centro de acopio de víveres

SLP

Jesús Vázquez

En apoyo a los damnificados huastecos tras tormenta

Invitan al Festival de Día de Muertos
Invitan al Festival de Día de Muertos

Invitan al Festival de Día de Muertos

SLP

Carmen Hernández

Se realizarán actividades culturales

La Zona Tének, enorme basurero
La Zona Tének, enorme basurero

La Zona Tének, enorme basurero

SLP

Redacción

Habitantes tienen un mes sin recolección de basura

Ofrecen taller de prótesis de mama
Ofrecen taller de prótesis de mama

Ofrecen taller de prótesis de mama

SLP

Carmen Hernández