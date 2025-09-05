Se reúne el Consejo Municipal de Transporte
Matehuala.- Se llevó a cabo la tercera reunión ordinaria del Consejo Municipal de Transporte, donde se analizaron y establecieron acuerdos para mejorar la movilidad en la ciudad con la presencia de Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes.
En la reunión se abordaron temas prioritarios sobre rutas de transporte, accesibilidad, movilidad urbana y necesidades planteadas por los distintos sectores presentes, estableciendo compromisos que beneficiarán directamente a la ciudadanía.
Estuvieron presentes el director de la Policía Municipal, Tránsito Municipal, Protección Civil, representantes de escuelas, entre otros sectores para lograr soluciones integrales que fortalezcan el transporte y mejoren la calidad de vida de las familias.
Araceli Martínez Acosta secretaria de Comunicaciones y Transportes dijo que este es el inicio de una buena comunicación entre la SCT y el Ayuntamiento de Matehuala, porque en esta reunión se atendieron muchos temas que fueron manifestados y se hicieron algunos compromisos y acuerdos que beneficiarán a la población en general.
En esta reunión se dio a conocer que tienen un proyecto de movilidad dentro de Matehuala, que permita eficientizar y mejorar las condiciones para todos los sectores.
