Segunda jornada de lucha contra el dengue

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Matehuala.- Con motivo de la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue, chikungunya y zika 2026, el Sector Salud hace un llamado a la población a participar activamente en las acciones de prevención y control del mosquito transmisor de estas enfermedades.

Las autoridades sanitarias exhortaron a las familias a mantener limpios sus hogares, patios y espacios exteriores, ya que la acumulación de agua en recipientes puede favorecer la reproducción del mosquito y convertirse en un riesgo para la salud de la población.

Como parte de las recomendaciones, se invita a realizar labores de limpieza como barrer, ordenar, desyerbar y eliminar objetos que puedan acumular agua, especialmente después de las lluvias. Entre los artículos que deben retirarse se encuentran latas, botellas, llantas, cubetas, envases, recipientes y cualquier otro objeto que pueda funcionar como depósito de agua.

El llamado también contempla mantener tapados los recipientes que necesariamente deban contener agua, así como revisar periódicamente patios, azoteas, jardines y otros espacios donde puedan existir posibles criaderos. El dengue, el chikungunya y el zika son enfermedades transmitidas principalmente por la picadura de mosquitos infectados, por lo que la eliminación de criaderos constituye una de las principales medidas para reducir la presencia del vector y prevenir nuevos casos.

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Durante esta jornada se busca generar mayor conciencia sobre la importancia de mantener los espacios libres de posibles criaderos y adoptar medidas sencillas que pueden contribuir significativamente a proteger la salud de la comunidad.