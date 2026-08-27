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Segunda jornada de lucha contra el dengue

Por Jesús Vázquez

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Segunda jornada de lucha contra el dengue
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      Matehuala.- Con motivo de la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue, chikungunya y zika 2026, el Sector Salud hace un llamado a la población a participar activamente en las acciones de prevención y control del mosquito transmisor de estas enfermedades.

      Las autoridades sanitarias exhortaron a las familias a mantener limpios sus hogares, patios y espacios exteriores, ya que la acumulación de agua en recipientes puede favorecer la reproducción del mosquito y convertirse en un riesgo para la salud de la población.

      Como parte de las recomendaciones, se invita a realizar labores de limpieza como barrer, ordenar, desyerbar y eliminar objetos que puedan acumular agua, especialmente después de las lluvias. Entre los artículos que deben retirarse se encuentran latas, botellas, llantas, cubetas, envases, recipientes y cualquier otro objeto que pueda funcionar como depósito de agua.

      El llamado también contempla mantener tapados los recipientes que necesariamente deban contener agua, así como revisar periódicamente patios, azoteas, jardines y otros espacios donde puedan existir posibles criaderos. El dengue, el chikungunya y el zika son enfermedades transmitidas principalmente por la picadura de mosquitos infectados, por lo que la eliminación de criaderos constituye una de las principales medidas para reducir la presencia del vector y prevenir nuevos casos.

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      Durante esta jornada se busca generar mayor conciencia sobre la importancia de mantener los espacios libres de posibles criaderos y adoptar medidas sencillas que pueden contribuir significativamente a proteger la salud de la comunidad.

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