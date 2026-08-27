Semana de saneamiento y combate contra el dengue

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VILLA JUÁREZ. - La Jurisdicción Sanitaria número 4 arrancó la Semana de Saneamiento y Prevención contra el Dengue, en la que se llevarán a cabo diversas acciones sanitarias para contrarrestar esta enfermedad.

El director de la Jurisdicción Alejandro Lezama, dio a conocer que se estarán realizando diversas actividades para abatir los casos de dengue.

El personal se trasladó al municipio de Villa Juárez, para poner en marcha la Semana de Saneamiento, donde se estarán realizando trabajos de descacharrización y fumigación en la cabecera municipal y algunas comunidades.

Se cuenta con una cuadrilla de trabajadores que van a fumigar todos los sectores de la ciudad.

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La finalidad es que no aumenten los casos de dengue, zika y chikungunya, por lo que se invita a las familias a que mantengan los patios limpios y desyerbados, tirar todos los recipientes que no necesiten así como llantas, donde se puede reproducir el mosquito transmisor del dengue, que puede resultar mortal un piquete.