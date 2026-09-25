Sigue bloqueo en El Banco, la CFE no ha enviado comisión

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TAMAZUNCHALE.- Sigue el bloqueo de comuneros de El Banco y de San Francisco en el camino a sus pueblos y a la Termoeléctrica y se apoderaron de dos vehículos de una empresa, socia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta que les prometan el arreglo de ese ramal.

El tapón impuesto por habitantes de las dos poblaciones referidas, además de Xaltocán, Paguayo, Xilhuazo y Tlazuapa permitió la partida de los dos trabajadores de la empresa EDEMTEC (socia de la CFE en la instalación de subestaciones), aunque sin dejar ir dos vehículos de esta misma corporación que ha iniciado diálogos para apoyar en el arreglo del camino, destruido, dicho sea por los locales, debido al constante paso de camiones que forman parte de la reconstrucción de dos torres en la Termoeléctrica.

Los de estos lugares esperarán a que haya diálogo y el bloqueo total continuará también este viernes.