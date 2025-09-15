Sigue el estira y afloja Alcaldía-Iberparking

CIUDAD VALLES.- Seguirán automovilistas sin pagar parquímetro hasta nuevo aviso, dado que no se ha concretado la sesión de Cabildo para firmar el contrato con Iberparking.

Por no haber acuerdo oficial aún, entonces no habrá pago de estacionamiento en la zona centro de Valles, como ha ocurrido desde antes de que terminara agosto, es decir, la condonación del pago ya va para más de tres semanas.

El pasado viernes habría sesión de Cabildo con respecto a la aceptación o negativa del nuevo contrato trianual, sin embargo, se suspendió la sesión oficial y se retomará la semana que está por empezar.

El contrato trianual suele celebrarse en los primeros meses de la administración; el actual Gobierno está por cumplir el primer año del trienio.

