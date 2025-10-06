logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“MEMORIA Y LEGADO”

Fotogalería

“MEMORIA Y LEGADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sigue extorsión a comerciantes

Imponen compra de varios productos a algunos vendedores

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Sigue extorsión a comerciantes

CIUDAD VALLES.- Siguen quejas en redes sociales sobre extorsión a comerciantes en el mercado o cerca de este lugar, pero no hay denuncias al respecto de algún caso en específico.

En redes sociales continúa el argumento de un intento de imposición de producto a algunos comerciantes, obligando al locatario a comprarles a personas que les imponen sus verduras y hortalizas, dejando de lado a sus proveedores de confianza.

En reiteradas ocasiones se ha preguntado a autoridades municipales y estatales, así como a la Fiscalía General del Estado sobre alguna denuncia formal, pero no hay registro de ninguna.

De la misma manera, en algunas tiendas ha habido imposición de productos como cigarros, desplazando a los proveedores habituales, como se han quejado comerciantes que piden el resguardo de su nombre, por temor represalias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecen curso-taller de panadería artesanal
Ofrecen curso-taller de panadería artesanal

Ofrecen curso-taller de panadería artesanal

SLP

Jesús Vázquez

Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa
Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa

Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa

SLP

Jesús Vázquez

Demandan una razzia canina
Demandan una razzia canina

Demandan una razzia canina

SLP

Carmen Hernández

Son un riesgo de salud pública, atacan a la población

Reabre INE citas para nuevas credenciales
Reabre INE citas para nuevas credenciales

Reabre INE citas para nuevas credenciales

SLP

Redacción