Sigue extorsión a comerciantes
Imponen compra de varios productos a algunos vendedores
CIUDAD VALLES.- Siguen quejas en redes sociales sobre extorsión a comerciantes en el mercado o cerca de este lugar, pero no hay denuncias al respecto de algún caso en específico.
En redes sociales continúa el argumento de un intento de imposición de producto a algunos comerciantes, obligando al locatario a comprarles a personas que les imponen sus verduras y hortalizas, dejando de lado a sus proveedores de confianza.
En reiteradas ocasiones se ha preguntado a autoridades municipales y estatales, así como a la Fiscalía General del Estado sobre alguna denuncia formal, pero no hay registro de ninguna.
De la misma manera, en algunas tiendas ha habido imposición de productos como cigarros, desplazando a los proveedores habituales, como se han quejado comerciantes que piden el resguardo de su nombre, por temor represalias.
