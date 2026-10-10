Sin aspirantes de reserva en los juzgados: Zarazúa

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CIUDAD VALLES.- La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez dijo que no hay gente en reserva para ocupar las vacantes de actuarios o secretarios de acuerdos en los juzgados.

La mandamás del Poder Judicial explicó que aunque el gremio de abogados en Valles se ha quejado de que en tiempos de vacaciones y descansos suele haber ausencia de personal, en el Poder Judicial no hay "reserva" de aspirantes, es decir, no hay lista de personas que deseen entrar a cargos como los descritos.

Para los jueces, por el cambio Legislativo, debe haber una elección de por medio, sin embargo, en el caso de los demás colaboradores de un juzgado las cosas son diferentes.