logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sin denuncias de extorsión vs. guías de turistas

Sugieren a los trabajadores de Turismo bloquear llamadas

Por Miguel Barragán

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Sin denuncias de extorsión vs. guías de turistas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- No hay una sola denuncia formal sobre supuestas extorsiones en contra de guías de turistas en Tamasopo, de acuerdo con la Sectur.

      Aunque ha habido voces que se han quejado del asedio telefónico, tipo extorsión contra los operadores turísticos en el municipio de Tamasopo, la funcionaria terció el argumento con que "no hay ninguna denuncia presentada" sobre ese tema.

      Sugirió bloquear a los que llaman para atemorizar a los trabajadores de turismo y que si hay insistencia, que se denuncien inmediatamente.

      Así como hace un año, guías de ese municipio o de Valles han sido objeto de extorsiones, sin embargo, no ha habido denuncia formal. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles
      Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles

      Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El movimiento sísmico ocurrió a las 2:42 a.m. en los límites entre Ciudad Valles y Aquismón

      Dos lesionados al derrapar moto
      Dos lesionados al derrapar moto

      Dos lesionados al derrapar moto

      SLP

      Carmen Hernández

      Muere adulto mayor en su domicilio
      Muere adulto mayor en su domicilio

      Muere adulto mayor en su domicilio

      SLP

      Carmen Hernández

      Miles de alumnos regresan a las aulas
      Miles de alumnos regresan a las aulas

      Miles de alumnos regresan a las aulas

      SLP

      Jesús Vázquez