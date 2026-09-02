Sin denuncias de extorsión vs. guías de turistas
Sugieren a los trabajadores de Turismo bloquear llamadas
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CIUDAD VALLES.- No hay una sola denuncia formal sobre supuestas extorsiones en contra de guías de turistas en Tamasopo, de acuerdo con la Sectur.
Aunque ha habido voces que se han quejado del asedio telefónico, tipo extorsión contra los operadores turísticos en el municipio de Tamasopo, la funcionaria terció el argumento con que "no hay ninguna denuncia presentada" sobre ese tema.
Sugirió bloquear a los que llaman para atemorizar a los trabajadores de turismo y que si hay insistencia, que se denuncien inmediatamente.
Así como hace un año, guías de ese municipio o de Valles han sido objeto de extorsiones, sin embargo, no ha habido denuncia formal.
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