Sin emergencia aún por lluvias en Valles
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CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán refirió que no hay ninguna emergencia por bajada de agua o inundación y que las autoridades solamente están al pendiente de alguna contingencia.
El funcionario dijo que, por ejemplo, este lunes 8 de junio, el paraje más importante de Valles, Micos, se mantendría cerrado, puesto que ha habido crecientes intensas y repentinas por la gran cantidad de precipitaciones que han caído en el norte de la Huasteca y en el sur de Tamaulipas.
Dijo que no hay alertas aún, aunque están al pendiente de cualquier eventualidad provocada por las lluvias que comenzaron desde el mes de mayo y que han sido intermitentes.
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