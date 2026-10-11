Sindicalistas del IMSS, en contra de huelga

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CIUDAD VALLES.- Propone cúpula de Sindicato del IMSS encuesta para ir a huelga, pero los actuales protestantes se niegan a esa medida e insisten en tirar a su líder nacional por negarse a defenderlos.

Esta mañana, José Antonio Balderas Hernández secretario general de la Sección XVIII informó que el miércoles 14 de octubre habría una encuesta en la que se preguntará si la base trabajadora está de acuerdo o no con el aumento, en caso de que no, se irían a huelga; el representante del ala disidente, Juan Jesús Rubio Arteaga dijo que la huelga no es opción, lo único que interesa es la asamblea extraordinaria para suplir al líder nacional de su Sindicato, Rafael Olivos Hernández.

Balderas Hernández acudió a la sede del Sindicato en Valles para hablar sobre esa posibilidad ante la guardia de los disidentes, ya que dijo que solamente se puede replantear el problema ante el IMSS y el Gobierno mediante el procedimiento de huelga, que comenzaría el 16 de octubre.

Rubio Arteaga explotó contra esa propuesta y dijo que la base exige la salida de la cúpula y la asamblea extraordinaria, además de acusar al Gobierno federal y a la Secretaría de Gobernación de influir en el liderazgo sindical para dejarlos con un aumento de apenas 2% al sueldo y la supresión de las Afores como medida de jubilación.

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