Estado

Son entregadas enmiendas y las actas certificadas

Se acercan servicios y se beneficia a personas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- Este miércoles por la mañana autoridades municipales con la presencia de Deysi Maribel López Sierra, directora general del Registro Civil Estatal, culminó con éxito la campaña gratuita de certificación de CURP y Enmiendas Administrativas 2025, beneficiando a más de 500 personas y realizando más de 600 trámites en su totalidad.

La directora estatal del Registro Civil subrayó que este esfuerzo forma parte de la estrategia instruida por el Gobernador del Estado, destacando que se lograron realizar más de 100 enmiendas administrativas y cientos de certificaciones de CURP, totalmente gratuitas.

Dijo que estos documentos son la llave para acceder a la salud, programas sociales y trámites tan importantes como un pasaporte. Reiteró que se combaten décadas de rezago en beneficio de la población, un trabajo conjunto entre el Estado y Municipio. 

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de las CURP certificadas a las personas, así mismo se les entregaron las actas de nacimiento a quienes pidieron una enmienda, esta campaña fue un éxito total y se espera próximamente llevar a cabo este programa en los demás municipios del Altiplano para apoyar a quienes tienen que certificar su CURP, así como a quienes tienen que poner en regla sus actas de nacimiento. 

