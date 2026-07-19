Sujetos propinan golpiza a joven

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un joven resultó lesionado en una riña en el Barrio del Refugio, resultando con varias heridas y el que recibió auxilio por parte de paramédicos de Protección Civil, por los golpes recibidos en la trifulca.

Los hechos ocurrieron en la calle Cuarto Blanco en el Barrio Primero del Refugio, lugar donde se registró una riña entre varios sujetos al calor de las copas, de donde una discusión de palabras terminó a golpes.

El joven recibió severa golpiza, fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, debido a los golpes recibidos que casi lo dejaron inconsciente en el piso.

Los paramédicos luego de evaluar las lesiones que presentaba y que eran lesiones de gravedad, lo trasladaron de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde los galenos lo atendieron de los golpes recibidos en diversas partes del cuerpo, que lo mantendrán por algunos días en cama.

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