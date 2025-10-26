logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Surge el miedo en escuela preparatoria

Amenazan a estudiante, escriben textos en baños de la institución

Por Jesús Vázquez

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Surge el miedo en escuela preparatoria

Matehuala.- Todavía no llega el Halloween y ya hay terror en la Preparatoria de Matehuala después de que reportaron que algunos estudiantes habían sido amenazados, ya que aparecieron escritos en los baños de la institución, ante esta situación directivos del plantel pidieron el apoyo de la Policía Municipal para que investiguen este caso.

Ante este hecho, el comandante de la Policía Municipal, Jorge Peña, dio a conocer que recibieron un llamado por parte de la dirección de la Preparatoria de Matehuala, les informaron que había textos en los baños de este plantel en los que hay amenazas contra los alumnos, por lo que ya activaron los protocolos necesarios de seguridad para llevar a cabo las debidas investigaciones, además se informó a la Fiscalía del Estado del asunto.

Comentó que estos actos no deben ocurrir en ninguna institución educativa, por lo que se pide a los padres de familia que pongan atención en sus hijos para averiguar quién está colocando estas amenazas y ayudar al alumno que esté incurriendo en esto, pues ante esta situación se han tenido que cancelar actividades en la escuela, así que hay revisar los cuadernos y preguntarles día a día cómo están, pues se requiere del apoyo de los padres de familia. 

Expresó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal estará dando todo el apoyo a la Preparatoria de Matehuala, haciendo rondines constantes fuera de la institución, pero también en el interior para que exista la seguridad de que los alumnos pueden ir a sus clases de manera segura. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Restauran capilla de Guadalupe
Restauran capilla de Guadalupe

Restauran capilla de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Inician segunda etapa, que incluirá pintura del Calvario de Jesús

Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta
Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

SLP

Redacción

Aunque no hay noticias ni en hospitales ni Cruz Roja de algún caso

Hoteleros esperan lleno por Xantolo
Hoteleros esperan lleno por Xantolo

Hoteleros esperan lleno por Xantolo

SLP

Redacción

Celebrará iglesia el día de fieles difuntos
Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

SLP

Carmen Hernández

Se realizará la Marcha de los Santos