Surge el miedo en escuela preparatoria

Matehuala.- Todavía no llega el Halloween y ya hay terror en la Preparatoria de Matehuala después de que reportaron que algunos estudiantes habían sido amenazados, ya que aparecieron escritos en los baños de la institución, ante esta situación directivos del plantel pidieron el apoyo de la Policía Municipal para que investiguen este caso.

Ante este hecho, el comandante de la Policía Municipal, Jorge Peña, dio a conocer que recibieron un llamado por parte de la dirección de la Preparatoria de Matehuala, les informaron que había textos en los baños de este plantel en los que hay amenazas contra los alumnos, por lo que ya activaron los protocolos necesarios de seguridad para llevar a cabo las debidas investigaciones, además se informó a la Fiscalía del Estado del asunto.

Comentó que estos actos no deben ocurrir en ninguna institución educativa, por lo que se pide a los padres de familia que pongan atención en sus hijos para averiguar quién está colocando estas amenazas y ayudar al alumno que esté incurriendo en esto, pues ante esta situación se han tenido que cancelar actividades en la escuela, así que hay revisar los cuadernos y preguntarles día a día cómo están, pues se requiere del apoyo de los padres de familia.

Expresó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal estará dando todo el apoyo a la Preparatoria de Matehuala, haciendo rondines constantes fuera de la institución, pero también en el interior para que exista la seguridad de que los alumnos pueden ir a sus clases de manera segura.

