Taxistas hacen su agosto en la Feria

Cobran tarifa a su antojo; choferes podrían perder su licencia

Por Carmen Hernández

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Taxistas hacen su agosto en la Feria

RIOVERDE.- Trabajadores del volante abusivos alteran las tarifas y cobran a usuarios lo que les pega la gana, pero como sanción podrían perder su licencia por la violación al reglamento de SCT. 

Actualmente hay operadores de taxis que hacen su agosto con la feria de Rioverde y cobran desde 150 a 200 pesos por un servicio, lo que no se justifica debido a las tarifas que tiene establecidas la SCT. 

Al ser cuestionado sobre el tema el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Zona Media, Pedro Tovar García, señaló que la tarifa establecida es la que está en la Central Camionera, dependiendo del lugar que se traslade al usuario. 

No hay quejas, pero en caso de confirmarse alguna, se cita al usuario y el operador del taxi si cometió un abuso, deberá reembolsar el dinero. 

Hizo hincapié que el trabajador del volante queda sentenciado y si realiza la misma práctica, se le retira la licencia al operador, finalizó.

