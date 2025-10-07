Todo listo para la Feria Rioverde 2025

RIOVERDE.- Todo listo para la Feria de Rioverde 2025, la fiesta de todos que se llevará a cabo del 21 al 30 de noviembre, el día 24 habrá juegos mecánicos serán gratuitos.

En conferencia de prensa el presidente municipal Arnulfo Urbiola Román, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero y Jorge Daniel Taboada director de operaciones de Seguridad Pública Municipal, dieron a conocer los pormenores de la fiesta de todos que se espera sea un gran evento que gocen los rioverdenses.

La también llamada Fiesta de Todos se celebrará del 21 al 30 de noviembre en los terrenos ubicados a un costado de Walmart.

Este año contará con un pabellón comercial, muestra gastronómica, casa del terror, palenque de gallos, juegos gratuitos y el tradicional show de los voladores de Papantla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las agrupaciones artísticas estará Caballo Dorado, La Casetera, Amanecer, Tropical Panama y Legítimo, el 24 de noviembre los juegos mecánicos serán gratuitos.

Con la Fiesta de todos se espera tener una afluencia de 80 mil personas y una derrama económica de más de 30 millones de pesos.