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Trabajadores del IMSS toman las oficinas sindicales

Por Jesús Vázquez

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Trabajadores del IMSS toman las oficinas sindicales
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      Matehuala.- Trabajadores del IMSS de Matehuala se manifestaron y tomaron las instalaciones del Sindicato del Seguro Social, ubicadas en Hidalgo, frente al Centro Cultural, solicitan el apoyo de los ciudadanos en esta lucha en demanda de mejores prestaciones laborales.

      Piden el apoyo de los derechohabientes y no derechohabientes en la protesta afuera de las instalaciones del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social, pues están peleando por los derechos de los trabajadores, pero también por los derechos de las personas que van a las clínicas del IMSS, para que tengan una atención digna y con medicamentos, pues uno de los mayores problemas es la falta de medicinas.

      Comentaron que faltan muchos insumos en las unidades del IMSS y trabajan con lo que se tiene, son muchas las carencias, el problema viene desde arriba y no es culpa de los trabajadores. Agregaron que otro problema que tienen es que los salarios son muy bajos y son el sustento de sus familias, ellos han tenido que sacar de sus bolsillos para seguir manteniendo de pie el IMSS.

      Invitan a la población a que los acompañe a esta manifestación pacífica y a luchar por los derechos tanto de los trabajadores como de los derechohabientes, de esta manera, tener medicamentos para que puedan brindar un mejor servicio de salud a la población.

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