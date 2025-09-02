logo pulso
Tras persecución, detienen a chofer

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Tras persecución, detienen a chofer

Matehuala.- Luego de una larga persecución por distintas calles de la zona centro de la ciudad y circular en sentido contrario a exceso de velocidad, además de causar un accidente, un conductor de un automóvil fue detenido por agentes de la Policía Municipal y llevado ante un Juez de Control, por conducir temerariamente y atentar contra la seguridad.

Los hechos se desarrollaron al filo de las 04:26 horas del lunes, cuando oficiales de la Policía Municipal se encontraban en la zona centro, detectaron a un conductor desplazarse en sentido contrario sobre la calle Hidalgo, entre Jaime Nuno y Altamirano. 

Los agentes le marcaron el alto para indicarle la falta al reglamento de Tránsito en la cual estaba incurriendo, pero el automovilista hizo caso omiso y aceleró su marcha hacia el sur sobre Hidalgo hasta Julián de Los Reyes.

Este hecho provocó una peliculezca persecución que se prolongó hacia la calle 16 de Septiembre, en su huida el chofer chocó contra una camioneta estacionada, pero no se detuvo y continuó en su huida deteniendo su marcha hasta la colonia Altamira e intentó introducirse a una vivienda, sin embargo fue detenido por los oficiales. 

