Turbiedad en agua en Valles "está saneada"

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CIUDAD VALLES.- Dijo el director de Dapas que la turbiedad es una oleada y que los niveles que presentan están apenas por encima del límite permitido, dijo el director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría.

El funcionario de la paramunicipal expresó que el arrastre de lodos del río Valles, luego de una semana de lluvias subió el nivel de las unidades nefelométricas de turbidez (UNT) hasta 300 partes por millón, cuando lo que está permitido por la Ley de Aguas es 4 UNT.

Manifestó que aunque tuvieron ese pico de coloración, el arrastre de lodos es una oleada y como sucede cuando deja de arrastrar, mejora la calidad del agua que llega a la planta donde, dijo, se hacen todos los procedimientos químicos y físicos para que el agua esté saneada, aunque con cierta coloración.