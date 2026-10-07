logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Turbiedad en agua en Valles "está saneada"

Tras lluvias, el río arrastró lodos que provocaron la coloración, señala Dapas

Por Miguel Barragán

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Turbiedad en agua en Valles "está saneada"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Dijo el director de Dapas que la turbiedad es una oleada y que los niveles que presentan están apenas por encima del límite permitido, dijo el director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría.

      El funcionario de la paramunicipal expresó que el arrastre de lodos del río Valles, luego de una semana de lluvias subió el nivel de las unidades nefelométricas de turbidez (UNT) hasta 300 partes por millón, cuando lo que está permitido por la Ley de Aguas es 4 UNT.

      Manifestó que aunque tuvieron ese pico de coloración, el arrastre de lodos es una oleada y como sucede cuando deja de arrastrar, mejora la calidad del agua que llega a la planta donde, dijo, se hacen todos los procedimientos químicos y físicos para que el agua esté saneada, aunque con cierta coloración.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      En marcha campaña de vacunación antirrábica
      En marcha campaña de vacunación antirrábica

      En marcha campaña de vacunación antirrábica

      SLP

      Jesús Vázquez

      Llega agua turbia a las viviendas
      Llega agua turbia a las viviendas

      Llega agua turbia a las viviendas

      SLP

      Redacción

      Familias se quejan; no pueden lavar y mucho menos consumirla

      Registran a personas para transporte gratis
      Registran a personas para transporte gratis

      Registran a personas para transporte gratis

      SLP

      Redacción

      Interesados deberán acudir con papelería

      Jornada de salud por Octubre Rosa
      Jornada de salud por Octubre Rosa

      Jornada de salud por Octubre Rosa

      SLP

      Carmen Hernández

      Realizarán ferias de la salud en varias comunidades