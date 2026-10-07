UAMRA obtiene distintivo plata

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MATEHUALA.- La Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano (UAMRA) obtuvo el distintivo plata en el programa UASLP Sostenible 2026 y se ubicó en el lugar 13 entre las 29 entidades participantes.

El logro es resultado del trabajo conjunto de quienes integran la UAMRA y de su Comisión de Enlace de Agenda Ambiental, cuya participación ha contribuido a impulsar prácticas responsables y fortalecer las acciones de sostenibilidad en la Unidad.

El distintivo plata reconoce los avances alcanzados conforme a los criterios del programa. Por su parte, la posición obtenida permite conocer el desempeño de la UAMRA respecto de las demás entidades participantes e identificar oportunidades para continuar mejorando.

La entrega de los reconocimientos se realizó en el Auditorio de la Agenda Ambiental, en el marco de la cuarta Semana de la Sostenibilidad. El programa UASLP Sostenible evalúa anualmente el desempeño ambiental y social de las entidades académicas y ofrece retroalimentación para orientar sus acciones de mejora.

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Por otra arte, del 12 al 16 de octubre, la UAMRA se sumará a la octava Semana Estatal de Ciencia y Tecnología de San Luis Potosí, Región Altiplano, iniciativa que representa un espacio de encuentro para que niñas, niños, jóvenes y público en general descubran las múltiples posibilidades que ofrece la ciencia en la actividad productiva, la investigación y

la docencia.