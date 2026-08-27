Ultiman detalles para el simulacro nacional de sismo

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RIOVERDE. - Invitan a todas las instituciones y empresas a participar en el segundo simulacro nacional de sismo que se efectuará este próximo 19 de septiembre, ya se registraron más de 50 instituciones a participar para establecer acciones a realizar en que caso de que se registrara un fenómeno natural de este tipo.

La Coordinación de Protección Civil Municipal dio a conocer que ultiman detalles para lo que será el simulacro nacional a realizar en el mes de septiembre.

Las escuelas, comercios, instituciones públicas y privadas, interesadas en participar deberán acudir a la dirección de Protección Civil Municipal, donde el personal les brindará la información necesaria para poder participar en este evento.

Actualmente 50 instituciones ya se han registrado, es por ello que se invita a la población en general, para que se registren en tiempo y forma.

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