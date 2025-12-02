Realizan reunión de seguridad

Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública Municipal realizó una mesa de trabajo en la comunidad del Mezquite con jueces y comisariados, para tratar asuntos relacionados con la seguridad y prevención de robos, así como de otros delitos que han impactado en la zona rural del municipio.

En la reunión estuvieron elementos de la Policía Municipal con las autoridades ejidales a fin de establecer medidas preventivas y disuasivas de delitos, como los robos de ganado, maquinaria y herramienta en parcelas, así como de acciones riesgosas generadas por jóvenes conductores de motocicletas y automóviles.

La mesa de trabajo fue productiva, en donde la corporación de seguridad, los jueces y comisariados, acordaron implementar medidas que ayuden a mantener la comunicación y coordinación directa con la policía y de este modo atender de manera inmediata los llamados de auxilio, pero sobre todo darle el apoyo jurídico a las autoridades ejidales, que hagan valer su autonomía en la aplicación del orden y el control en las medidas de seguridad.

Cabe mencionar que en varias comunidades han reportado un gran incremento de robos, uno de los lugares con más atracos ha sido la comunidad de San José de los Olivos, donde los habitantes han mencionado que constantemente se meten los amantes de lo ajeno a sus terrenos y aprovechan la oscuridad de la noche o vigilan las casas y cuando salen los habitantes hacen de las suyas.

