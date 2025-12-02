Celebran festividad de Inmaculada Concepción

Matehuala.- Con gran alegría y devoción se lleva a cabo la festividad en honor a la Inmaculada Concepción de María, un novenario en su honor, la fiesta patronal será el próximo 8 de diciembre.

Desde el 29 de noviembre inició el novenario en honor a la Inmaculada Concepción y concluirá el 8 de diciembre, en estas actividades se están llevando a cabo peregrinaciones de distintos puntos de la ciudad a la Catedral, llegando a las siete de la tarde para la misa, los peregrinos llegan con danzantes, han participado los grupos de liturgia de Catedral, la Pastoral Juvenil y los soldaditos de Jesús.

Se esperan peregrinaciones de diferentes parroquias, así como de grupos católicos durante los próximos días.

La Inmaculada Concepción es la Santa Patrona de la Catedral, pues antes de ser catedral era la Iglesia de la Inmaculada Concepción, pero cuando le cambiaron título a este templo pasó a ser la Catedral de la Inmaculada, es por eso que tienen una imagen de ella en el altar mayor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El día de la fiesta patronal será el 8 de diciembre, desde temprana hora tendrá el rosario de aurora, a las cinco de la mañana, a las siete las mañanitas, al medio día una misa oficiada por el obispo, a las siete de la tarde otra misa,.

y al término de esta la tradicional quema de pólvora, por lo que se exhorta a los feligreses a participar en estas actividades religiosas.