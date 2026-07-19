Una familia a punto de morir ahogada

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Ciudad Fernández.- Familia fue rescatada de morir ahogado, en el canal de la Media Luna.

Los lamentables hechos ocurrieron la tarde de este sábado en el canal principal de la Media Luna entre la carretera federal 70 y calle Matamoros.

Un adulto, acompañado de 2 menores ingresaron desde temprana hora a nadar, sin embargo, debido al agotamiento físico dentro del agua, estuvieron a punto de morir ahogados.

Personas que se encontraban en el paraje, solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia para que los auxiliaran para evitar que llegaran a morir ahogados.

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Acudió en su rescate personal de Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria, pero de manera inmediata los trasladaron a recibir atención médica al Hospital del IMSS del Bienestar, debido a las condiciones de salud que presentaban.