Universidad Intercultural conmemora su 14 Aniversario

MATEHUALA.- La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matehuala, dio inicio a los festejos por su XIV Aniversario, con un acto cívico en el que se rindieron honores a los símbolos patrios y se reafirmaron los valores que fortalecen a la comunidad universitaria.

El evento inaugural contó con la presencia de representantes de instituciones educativas, autoridades gubernamentales, cámaras empresariales y del sector privado, quienes se unieron a la comunidad intercultural para conmemorar este importante acontecimiento.

Así mismo, se contó con la presencia del profesor José del Carmen Morales quien fue el fundador de esta universidad y dio una reseña de cómo empezó siendo Universidad comunitaria.

El director de la Unidad Académica, Jesús Abraham Valencia Celaya destacó la importancia de celebrar catorce años de trabajo ininterrumpido en favor de la educación, la cultura y el desarrollo regional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó: “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la formación de jóvenes orgullosos de su identidad, conscientes de su entorno y capaces de transformar su comunidad desde la interculturalidad”.

Con esta inauguración dieron inicio una serie de actividades académicas, deportivas, culturales y artísticas que se desarrollarán a lo largo de la semana, con la participación de docentes, estudiantes y aliados institucionales.