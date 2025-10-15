logo pulso
Los calificados al Mundial de 2026

Por AP

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Los calificados al Mundial de 2026

La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos.

Inglaterra se convirtió el martes en la primera selección de Europa que se clasifica. Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal aseguraron un lugar por África. Qatar y Arabia Saudí avanzaron por Asia.

El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.

Un total de 43 equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.

los que ya están

Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.

Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo); Brasil y Ecuador (10 de junio); Uruguay, Colombia y Paraguay (4 de septiembre).

Europa: Inglaterra (14 de octubre)

África: Marruecos (5 de septiembre); Túnez (8 de septiembre); Egipto (8 de octubre); Argelia (9 de octubre); Ghana (12 de octubre); Cabo Verde (13 de octubre); Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil (14 de octubre).

Asia: Australia (10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania, Corea del Sur, y Uzbekistán (5 de junio), Qatar y Arabia Saudí (14 de octubre).

Oceanía: Nueva Zelanda (24 

de marzo).

Qatar y Arabia también irán
SLP

AP

Aseguraron su boleto en la Copa del Mundo tras liderar en sus grupos

Tierra Nueva recibirá el Serial Trail Mágico
SLP

Romario Ventura

‘Chupete’ Suazo anuncia su retiro
SLP

Agencias

Jugará su último partido el 24 de octubre, en la Segunda División de Chile

Sudáfrica clasifica al Mundial 2026
SLP

AP

Costa de Marfil y Senegal también avanzan, las últimas selecciones de África en avanzar