Los calificados al Mundial de 2026
La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos.
Inglaterra se convirtió el martes en la primera selección de Europa que se clasifica. Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal aseguraron un lugar por África. Qatar y Arabia Saudí avanzaron por Asia.
El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.
Un total de 43 equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
los que ya están
Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.
Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo); Brasil y Ecuador (10 de junio); Uruguay, Colombia y Paraguay (4 de septiembre).
Europa: Inglaterra (14 de octubre)
África: Marruecos (5 de septiembre); Túnez (8 de septiembre); Egipto (8 de octubre); Argelia (9 de octubre); Ghana (12 de octubre); Cabo Verde (13 de octubre); Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil (14 de octubre).
Asia: Australia (10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania, Corea del Sur, y Uzbekistán (5 de junio), Qatar y Arabia Saudí (14 de octubre).
Oceanía: Nueva Zelanda (24
de marzo).
no te pierdas estas noticias
Qatar y Arabia también irán
AP
Aseguraron su boleto en la Copa del Mundo tras liderar en sus grupos
‘Chupete’ Suazo anuncia su retiro
Agencias
Jugará su último partido el 24 de octubre, en la Segunda División de Chile