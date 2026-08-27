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Urge limpieza en panteón Hidalgo

El camposanto está lleno de maleza

Por Jesús Vázquez

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Urge limpieza en panteón Hidalgo
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      Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad el panteón Hidalgo está lleno de maleza, lo que dificulta el paso para realizar exequias de algún fallecido y también cuando la gente va a visitar la cripta de algún difunto.

      Ciudadanos han reportado que acudieron al Panteón Hidalgo donde al llegar vieron que los caminos que hay se encuentran llenos de maleza, por lo que es imposible caminar para llegar a una tumba, ya que además el cementerio tiene las tumbas muy amontonadas y pegadas unas de las otras, luego con la maleza, hay que estar brincando las tumbas para llegar a una sepultura de algún familiar.

      Mencionaron que es necesario que se le dé una limpieza urgente al panteón, ya que está lleno de maleza el camposanto y se pueden esconder entre toda la mala hierba serpientes, entre otros animales ponzoñosos, que podrían morder o picar a alguien y esto podría ser peligroso, ya que podría ser un animal venenoso.

      Además, hay varias tumbas en el piso que están abiertas o rotas, debido a la maleza, no podrían verlas, por lo que quienes acuden al panteón pueden sufrir algún accidente. 

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      Normalmente solo en fechas especiales que saben que habrá visitas como el día de muertos, del padre y la madre que saben que acudirán cientos de persona limpian el camposanto. 

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