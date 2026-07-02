Usan Cabildo para reclutar personal de tiendas 3B

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CIUDAD VALLES.- El salón de Cabildos se convirtió en la oficina de Recursos Humanos de Las 3B, que recibió solicitudes de empleo de vallenses.

Funcionarios de la cadena de tiendas de abarrotes y miscelánea usaron el recinto oficial para poder hacer la selección de aproximadamente 25 trabajadores para cinco tiendas que están por abrir sus puertas en la ciudad.

De acuerdo con los ejecutivos que acudieron, al menos unas 60 personas se presentaron con sus solicitudes a buscar los empleos y se les dio una explicación de metodología comercial de la tienda y las condiciones laborales.

Desde hace semanas, el alcalde David Medina Salazar ha estado anunciando la llegada y creación de empleo de estos comercios que forman parte de una cadena nacida hace 21 años en la Ciudad de México y que maneja el concepto de hard discount (descuento duro o agresivo).

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