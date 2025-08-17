logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Valles no necesita candidatos foráneos

Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Valles no necesita candidatos foráneos

CIUDAD VALLES.- Víctor Ramírez de Santiago, líder del Frente Campesino de Lucha por la Tierra expresó que Valles no necesita candidatos foráneos, sino gente local que quiera el desarrollo de la ciudad y del municipio.

El también militante del partido Morena expuso que Valles no es un pueblo pequeño para no contar con perfiles suficientes que pudieran buscar ser alcaldes, sino que es una ciudad grande con muchas opciones para buscar un desarrollo y crecimiento.

Mencionó que los aspirantes foráneos no conocen realmente la ciudad y no proponen con sustancia, sino que hacen declaraciones vacías.

Sin referirse a nadie en particular, dijo que Valles necesita de gente local que conozca la región y que proponga desde el conocimiento, no solo de palabra y sin bases reales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina
Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

SLP

Miguel Barragán

Policías recuperan cartera con dinero
Policías recuperan cartera con dinero

Policías recuperan cartera con dinero

SLP

Redacción

Aumentan terapias para motociclistas accidentados
Aumentan terapias para motociclistas accidentados

Aumentan terapias para motociclistas accidentados

SLP

Carmen Hernández

Muchos de los afectados sufren incapacidad temporal, otros daños irreversibles

Entregan apoyos escolares
Entregan apoyos escolares

Entregan apoyos escolares

SLP

Jesús Vázquez