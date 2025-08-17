CIUDAD VALLES.- Víctor Ramírez de Santiago, líder del Frente Campesino de Lucha por la Tierra expresó que Valles no necesita candidatos foráneos, sino gente local que quiera el desarrollo de la ciudad y del municipio.

El también militante del partido Morena expuso que Valles no es un pueblo pequeño para no contar con perfiles suficientes que pudieran buscar ser alcaldes, sino que es una ciudad grande con muchas opciones para buscar un desarrollo y crecimiento.

Mencionó que los aspirantes foráneos no conocen realmente la ciudad y no proponen con sustancia, sino que hacen declaraciones vacías.

Sin referirse a nadie en particular, dijo que Valles necesita de gente local que conozca la región y que proponga desde el conocimiento, no solo de palabra y sin bases reales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí