¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!



Estado

Valles será vanguardia en transporte: SCT

Por Redacción

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.


CIUDAD VALLES.- Presume Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) que Valles sería la primera ciudad de Latinoamérica en contar con transporte gratuito y eléctrico.

La funcionaria del transporte en la entidad potosina no escatimó epítetos para Valles en relación al avance de la movilidad social, ya que hoy, antes de un acto de inauguración dijo que Valles será el primer municipio de todo el continente que habla español o portugués en el que habrá camiones eléctricos y gratuitos para los ciudadanos.

Luego expuso que el servicio de MetroRed, que consiste en camiones que tendrán estaciones para ascenso y descenso y que atravesarán la ciudad comenzaría en los últimos días de agosto, sin poder precisar aún el día. 

