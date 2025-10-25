logo pulso
Valoran en el DIF salud de joven de Praderas del Río

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- El DIF Municipal se encuentra en el proceso de valoración psicológica de la joven a la que se encontró en una casa de Praderas del Río, encerrada.

La dirección del DIF, a cargo de Bettina López Fernández ha enviado sus trabajadores sociales a gestionar ante el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) la atención y valoración de la joven de 29 años de edad, que fue encontrada por elementos de Ecología Municipal en aparente encierro involuntario en una casa de la calle Ottawa del sector ya mencionado.

Una vez que haya elementos suficientes para poder certificar su estado de salud, entonces aplicarán los protocolos para darle seguimiento al caso de la joven mujer, así como a su familia.

