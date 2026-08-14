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Vandalean y dañan cancha deportiva

Por Jesús Vázquez

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Vandalean y dañan cancha deportiva
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      Villa de la Paz.- La Plaza del Mercado donde se encuentra una cancha deportiva sufrió actos de vandalismo, luego de que personas desconocidas dañaran la reja de acceso y rompieran a patadas una de las puertas para ingresar al lugar, esta obra había sido entregada recientemente por el municipio.

      El alcalde Juan Francisco Gómez Escamilla, lamentó los hechos y señaló que este espacio pertenece a toda la comunidad y fue creado para beneficio de los niños, jóvenes y familias del municipio.

      Destacó que contar con instalaciones de esta calidad debe ser valorado y cuidado por todos los habitantes, manifestó su indignación debido a que, a muy poco tiempo de haber sido entregada la obra, ya se registraron daños.

       en sus instalaciones. Recientemente, la reja de acceso fue vandalizada y las puertas fueron rotas a patadas.

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      Señaló que este tipo de actos no deben considerarse una travesura ni una demostración de fuerza, sino una falta de respeto hacia toda la comunidad que utiliza este espacio y hacia las familias que buscan contar con lugares adecuados para realizar actividades deportivas y de convivencia.

      Finalmente, hizo un llamado a la población a cuidar los espacios públicos y demostrar que en el municipio existe compromiso con la conservación de las obras, para que puedan ser aprovechadas tanto por las actuales generaciones como por las futuras.

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