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Varias colonias de la ciudad, en penumbras

Lluvia y tormentas eléctricas están afectando a la población

Por Jesús Vázquez

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Varias colonias de la ciudad, en penumbras
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      MATEHUALA.- Debido a las fuertes lluvias que se han estado registrando en distintos puntos del municipio se han presentado fallas eléctricas, la Comisión Federal de Electricidad no se ha dado abasto para atender todos los reportes y ciudadanos están en la oscuridad.

      Lugares como la comunidad de Los Olivos, algunas calles de La Ollería, de la colonia San Ángel, La República, entre otras zonas, han reportado que no cuentan con energía eléctrica. 

      Los habitantes señalaron que los fuertes vientos y las tormentas eléctricas que se han presentado en la ciudad han derribado cables de electricidad, provocando la interrupción del servicio eléctrico.

      Los vecinos afectados señalaron que requieren de la energía eléctrica para poder trabajar y realizar distintas labores en sus hogares y negocios. 

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      Además, durante la noche las calles quedan en penumbra, lo que representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

      Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se atiendan los reportes a la brevedad posible y se restablezca el servicio en las zonas afectadas, dado que las tormentas han continuado en la ciudad y los elementos de la Comisión Federal de Electricidad no se han dado abasto para poder rehabilitar todas las zonas donde no hay luz.

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