Vehículo destroza un puesto de jugos

Por Redacción

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Vehículo destroza un puesto de jugos

Matehuala.- Un chofer de un automóvil derribó el puesto de jugos ubicado en la esquina de Juárez y Filomeno Mata, durante la madrugada, no hubo personas lesionadas y el culpable se dio a la fuga dejando muchos destrozos en el puesto.

Los hechos se suscitaron en una calle del centro de la ciudad, en las calles Juárez y Filomeno Mata, cuando el chofer de un automóvil que presuntamente conducía a exceso de velocidad se impactó contra un puesto de jugos ubicado en la equina ya mencionada, dejando el lugar completamente destrozado, los pedazos de metal regados alrededor de la calle, y algunas partes del carro evidenciando que fue un automóvil el causante de los daños.

 El propietario del puesto lamenta lo ocurrido, ya que tiene años con su negocio, siempre se colocaba desde temprana hora a vender sus jugos, dijo que ahora habrá que encontrar al culpable para que pague los daños. 

Este puesto de jugos ya tenía mucho tiempo y sus clientes todos los días en la mañana acudían su jugo o licuado.

Por este tipo de situaciones las autoridades policiacas han estado implementado operativos, como el de no permitir que los menores de edad conduzcan motos y carros, de igual que no conduzcan con aliento alcohólico, ya que muchos accidentes son provocados por este tipo de personas

