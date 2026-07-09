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Vigilarán depósitos de venta de cerveza

Por Carmen Hernández

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Vigilarán depósitos de venta de cerveza
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Si se comprueba que en depósitos de cerveza se venden bebidas alcohólicas a menores de edad, propietarios podrían perder su permiso al violar el reglamento de Alcoholes y se clausuraría el negocio.

      El director de Comercio Héctor Denes Moreno, refiere que se recibieron dos quejas de que en el Ejido del Refugio comerciantes suministran alcohol a menores de edad. 

      Señaló que se acudirá a checar los negocios, pero aclaró que si existen pruebas de esta actividad ilícita, les cancelarían el permiso y se clausuraría el negocio.  

      Los propietarios podrán perder su permiso, enfatizó.  

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      Mencionó que se realizarán operativos sorpresa con la directora de Seguridad Pública Municipal, lo que se busca es que se respete la Ley de Alcoholes.

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