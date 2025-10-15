logo pulso
Ya ofertan disfraces para Día de Muertos

Por Carmen Hernández

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Ya ofertan disfraces para Día de Muertos

RIOVERDE.- Negocios del centro ya ofertan los disfraces para el Día de Muertos, familias llegan a invertir hasta mil pesos, aunque el de “Chucky” está vetado por las escuelas. 

Jessica de León, comerciante de disfraces, dio a conocer que para el Día de Muertos ya tienen en existencia todos los disfraces de la catrina y huesitos en todas las tallas, los que oscilan desde 220 pesos. 

Mencionó que desde hace 2 años las instituciones educativas les recomendaron que no adquieran el traje de “Chucky”, por lo que ahora los padres de familia se están enfocando en la compra de disfraces de la catrina y huesitos.

Finalmente mencionó que como todo un buen mexicano, se espera realicen las compras de última hora, finalizó la vendedora de disfraces. 

