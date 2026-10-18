logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

A Chivas sólo le alcanzó la igualada ante Tigres

Por El Universal

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
A
A Chivas sólo le alcanzó la igualada ante Tigres
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Las Chivas jugaron todo el segundo tiempo frente a los Tigres con un hombre más, pero sólo pudieron rescatar el empate en el Estadio Akron con su afición, que volvió a quedarse con ganas de más.

      El Guadalajara quería cortar una racha de tres partidos sin victoria en el torneo Apertura 2026, pero no salió como se esperaba y ésta se alargó. Cincuenta y cuatro minutos no fueron suficientes para conseguir la victoria que los hubiera dejado más arriba en la clasificación.

      En menos de 10 minutos, el argentino Juan Brunetta pasó de ser figura a villano de esta historia en suelo tapatío. Su gol al minuto 36 quedó rápido en el olvido cuando fue expulsado, a segundos de irse al descanso.

      Brunetta vio el cartón rojo, luego de una fuerte entrada sobre Leonel Calderón. Los tachones en la pantorrilla del jugador rojiblanco fueron suficiente para una roja directa que el mismo felino aceptó y no hizo más que disculparse.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Antes, el dorsal 11 de los Tigres había sacado un disparo cruzado que venció a Raúl Tala Rangel; jugada que comenzó con una destacada recuperación de Diego Lainez.

      Ya en la parte complementaria, Chivas se cansó de tocar la puerta de Nahuel Guzmán, pero los reflejos del Patón, la zaga auriazul y la falta de contundencia del Rebaño dijeron que no, hasta que el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, movió sus fichas y envió a Jordan Carrillo al terreno de juego.

      Fue hasta el ingreso del ex de los Pumas cuando el público rojiblanco pudo celebrar, después de tantos gritos ahogados en el segundo tiempo. Cinco minutos después de su ingreso, al minuto 72, el volante empujó un balón dentro del área para vencer a Nahuel Guzmán y empatar el duelo.

      Chivas se fue al frente, la victoria parecía cerca con más de 15 minutos por delante, pero no llegó. Guadalajara, sin orden, pero con muchas ganas de conseguir el triunfo, se fue con todo lo que tenía, sin obtener resultados.

      El siguiente compromiso de las Chivas será el martes, en la doble jornada, contra el Necaxa, otra vez como local.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        FC Barcelona mantiene su trayectoria perfecta
        FC Barcelona mantiene su trayectoria perfecta

        FC Barcelona mantiene su trayectoria perfecta

        SLP

        Agencias

        Se impuso 2-5 al Real Betis en un partido marcado por la expulsión de Facundo Bernal

        Presidente de Federación Portuguesa respalda a Cristiano
        Presidente de Federación Portuguesa respalda a Cristiano

        Presidente de Federación Portuguesa respalda a Cristiano

        SLP

        El Universal

        La investigación abierta por la Federación Portuguesa busca esclarecer el episodio tras la salida de Ronaldo de la concentración.

        Liga MX | Toda la Jornada 12 del Apertura 2026
        Liga MX | Toda la Jornada 12 del Apertura 2026

        Liga MX | Toda la Jornada 12 del Apertura 2026

        SLP

        El Universal

        Este fin de semana inicia la Jornada 12 del Apertura 2026 en el futbol mexicano, con nueve partidos programados y solo tres en televisión abierta.

        Djokovic disputará torneo de Basilea
        Djokovic disputará torneo de Basilea

        Djokovic disputará torneo de Basilea

        SLP

        AP