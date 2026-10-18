A Chivas sólo le alcanzó la igualada ante Tigres

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las Chivas jugaron todo el segundo tiempo frente a los Tigres con un hombre más, pero sólo pudieron rescatar el empate en el Estadio Akron con su afición, que volvió a quedarse con ganas de más.

El Guadalajara quería cortar una racha de tres partidos sin victoria en el torneo Apertura 2026, pero no salió como se esperaba y ésta se alargó. Cincuenta y cuatro minutos no fueron suficientes para conseguir la victoria que los hubiera dejado más arriba en la clasificación.

En menos de 10 minutos, el argentino Juan Brunetta pasó de ser figura a villano de esta historia en suelo tapatío. Su gol al minuto 36 quedó rápido en el olvido cuando fue expulsado, a segundos de irse al descanso.

Brunetta vio el cartón rojo, luego de una fuerte entrada sobre Leonel Calderón. Los tachones en la pantorrilla del jugador rojiblanco fueron suficiente para una roja directa que el mismo felino aceptó y no hizo más que disculparse.

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Antes, el dorsal 11 de los Tigres había sacado un disparo cruzado que venció a Raúl Tala Rangel; jugada que comenzó con una destacada recuperación de Diego Lainez.

Ya en la parte complementaria, Chivas se cansó de tocar la puerta de Nahuel Guzmán, pero los reflejos del Patón, la zaga auriazul y la falta de contundencia del Rebaño dijeron que no, hasta que el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, movió sus fichas y envió a Jordan Carrillo al terreno de juego.

Fue hasta el ingreso del ex de los Pumas cuando el público rojiblanco pudo celebrar, después de tantos gritos ahogados en el segundo tiempo. Cinco minutos después de su ingreso, al minuto 72, el volante empujó un balón dentro del área para vencer a Nahuel Guzmán y empatar el duelo.

Chivas se fue al frente, la victoria parecía cerca con más de 15 minutos por delante, pero no llegó. Guadalajara, sin orden, pero con muchas ganas de conseguir el triunfo, se fue con todo lo que tenía, sin obtener resultados.

El siguiente compromiso de las Chivas será el martes, en la doble jornada, contra el Necaxa, otra vez como local.