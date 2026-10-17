Presidente de Federación Portuguesa respalda a Cristiano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una de las noticias más relevantes de la Fecha FIFA pasada fue la indiferencia entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, técnico de la Selección de Portugal.

Conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en la selección portuguesa

El astro portugués decidió abandonar la concentración del equipo nacional, en la que sería su última convocatoria, por lo que comenzó la polémica en torno al máximo goleador en la historia del cuadro lusitano.

Recientemente, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, habló sobre el tema y resaltó la importancia que aún tiene CR7 en la selección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es una de las piezas fundamentales", comentó en una conferencia el directivo portugués, quien espera se resuelvan pronto las diferencias.

La "pelea" entre Ronaldo y Jorge Jesus se ha adueñado de las portadas alrededor del mundo, y también abrió el debate a si el trato hacia el astro portugués es correcto o si la decisión del estratega de no darle minutos fue incorrecta.

Investigación y comunicado oficial de Cristiano Ronaldo

Hace unas semanas, la propia Federación Portuguesa abrió una investigación en contra de la leyenda lusitana, quien después de aquel episodio lanzó un duro comunicado.

"Nunca, en ningún momento, me he entrometido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador en casi 25 años de carrera. Acepto mejor o peor lo que me proponen hacer. Respeto la decisión y, cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no está allí", escribió Cristiano en redes sociales.

Ahora, falta esperar a si Ronaldo estará de regreso en otra convocatoria para vivir, posiblemente, su adiós de la Selección de Portugal.