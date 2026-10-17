Liga MX | Toda la Jornada 12 del Apertura 2026

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Este fin de semana dará inicio la Jornada 12 del Apertura 2026 en el fútbol mexicano, con un total de nueve partidos programados. Sin embargo, solo tres de estos encuentros se emitirán a través de televisión abierta. En el contexto actual, el Club América lidera la tabla general, seguido de equipos como Toluca, Querétaro, Chivas, León, Atlas, Cruz Azul y Tijuana.

El cronograma de los partidos es el siguiente:

El viernes 16 de octubre se llevará a cabo el encuentro entre Atlante y Pumas a las 21:00 horas, transmitido por Azteca 7 .

y a las 21:00 horas, transmitido por . El sábado 17 de octubre se jugarán dos partidos: Toluca enfrentará a Atlético de San Luis a las 19:00 horas, y Cruz Azul se medirá con FC Juárez a las 21:10 horas, ambos en Canal 5 , además de ser accesibles a través de Layvtime en YouTube.

enfrentará a a las 19:00 horas, y se medirá con a las 21:10 horas, ambos en , además de ser accesibles a través de en YouTube. Asimismo, Santos Laguna se verá las caras con Querétaro a las 17:00 horas de ese mismo día.

Finalmente, el domingo 18 de octubre, Monterrey se enfrenta al Pachuca a las 19:00 horas. En la previa a estos encuentros, destaca la situación del futbolista Alexis Vega, quien ha puesto en duda su continuidad con la Selección Mexicana, lo que añade un elemento de interés en la actualidad del deporte nacional.

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La jornada promete ser intensa, no solo por la competencia entre los equipos, sino también por las expectativas que genera esta parte del torneo. Se espera que los aficionados disfruten de un emocionante fin de semana futbolístico.