A los 35 y aún son titulares

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Morgan Moses tiene 34 años, está en su 12.ª temporada como profesional y con su cuarto equipo. La edad no le impidió ser titular en los 21 partidos que disputaron los Patriots durante su camino al Super Bowl.

¿Una gran razón? Nueva Inglaterra diseñó meticulosamente un programa especial para él que incluía menos prácticas y mucho tratamiento fuera del campo para preservarlo para los partidos. Forma parte de una tendencia que los equipos están empleando para prolongar las carreras de los jugadores de mayor edad de la NFL.

"Jugué los 21 partidos el año pasado, así que funcionó. Tenemos que saber la capacidad de cuando él nos está dando un respiro y cuidando nuestros cuerpos", dijo Moses sobre el plan implementado por el entrenador Mike Vrabel y el personal de rendimiento deportivo de los Patriots:

Con jugadores como Aaron Donald, tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL, coqueteando con salir del retiro a la misma edad, y con avances cada vez mayores en medicina deportiva y tecnología, surge la pregunta: ¿Podría ser 35 el nuevo 30 para los linieros si se les gestiona adecuadamente?

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NÚMERO DE LINIEROS QUE FUERON TITULARES A LOS 35 AÑOS FUE EL MÁS ALTO EN DOS DÉCADAS

Firmar un contrato en la NFL suele venir acompañado de un recordatorio nada sutil para los jugadores sobre el acrónimo no oficial asociado a la liga: Not For Long (No por mucho tiempo).

Las altas tasas de lesiones en este violento deporte, combinadas con la competencia constante por puestos en el roster, contribuyen a una duración promedio de carrera de apenas tres a cuatro años, según la Asociación de Jugadores de la NFL, lo que la coloca en la cima de la lista como la más corta entre las principales ligas deportivas profesionales.

Como reciben menos golpes, los quarterbacks y los pateadores pueden prolongar sus carreras hasta cerca de los 40 años, e incluso superar esa edad como fue el caso de Tom Brady y George Blanda.

Pero la ventana suele ser más estrecha para los linieros, que absorben decenas de golpes a lo largo de un partido. Aun así, la temporada pasada hubo 12 linieros ofensivos y defensivos de la NFL (seis y seis) de 35 años o más que fueron titulares en al menos un partido, la primera vez que esa cifra alcanza los dos dígitos desde 2002.

LONGEVIDAD MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

Desde que fue seleccionado en el draft en 2014, Moses ha sido uno de los linieros más resistentes de la NFL, al aparecer en todos los partidos de temporada regular durante ocho temporadas consecutivas, de 2015 a 2022, con los Commanders, Jets y Ravens.

Las lesiones contribuyeron a que se perdiera seis partidos en las dos temporadas siguientes.

Así que no hizo falta insistir mucho cuando se planteó la idea de diseñar para él un programa personalizado de gestión de carga poco después de que firmara como agente libre en 2024.

Moses no participó en parte del minicamp esta primavera. También estuvo entre un grupo de jugadores veteranos que han recibido días libres en ocasiones.

"Es difícil, pero entiendes que el entrenador Vrabel lo ha hecho a un alto nivel él mismo, tanto como entrenador como jugador de fútbol americano", explicó Moses. "Y, obviamente, poder pasar por eso un poco el año pasado te abre los ojos y te deja ver lo que está tratando de observar".

PROSPERAR MEDIANTE LA RUTINA

Es una situación similar para el tackle ofensivo de los 49ers, Trent Williams, de 38 años.

Su rutina de temporada baja ha evolucionado, aunque han permanecido constantes reduciendo su porcentaje de grasa corporal cada año. En esta temporada baja ha trabajado en mantener la explosividad.

"Es más bien una cuestión de sensaciones", explicó Williams. "Una vez que empiezas a entrar en esa cuenta regresiva y más o menos ves cómo está tu cuerpo, piensas: ´Quizá necesito un poco más de esto´".

LAS TENDENCIAS DE LA LIGA HAN AFECTADO LA LONGEVIDAD DE LOS LINIEROS

A lo largo de las 25 temporadas anteriores, el número de linieros ofensivos y defensivos de 35 años o más que fueron titulares en al menos un partido por temporada representa gráficamente una curva en forma de U.

Esto coincide con tres tendencias que han ocurrido durante ese periodo.

La primera, de 2001 a 2005, marcó una época dorada para los linieros veteranos que jugaban hasta finales de sus 30 y más allá, como el liniero del Salón de la Fama Bruce Matthews y el ala defensiva Bruce Smith, quienes jugaron hasta los 40 años.

Ese periodo de cinco años registró un promedio de 10,2 linieros por temporada como titulares en un partido con 35 años o más, con un pico en 2001 de 16 (11 ofensivos, cinco defensivos).

Pero a partir de 2006, los equipos comenzaron a construir sus plantillas al firmar novatos menos costosos en lugar de veteranos más caros, optando por jugadores más jóvenes preparados para jugar en un deporte más rápido.

Ese ajuste se mantuvo hasta 2019, con el promedio de linieros de 35 años o más cayendo a 3,1 por temporada. Aun así, hubo excepciones como Andrew Whitworth, dos veces All-Pro, quien a los 40 años en 2021 se convirtió en el liniero ofensivo de mayor edad en ser titular y ganar un Super Bowl.

En los últimos seis años, el promedio volvió a subir a seis por temporada.

BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE RECUPERACIÓN

Las últimas cinco temporadas han visto a jugadores de todos los puestos —en particular los linieros— beneficiarse de la modernización de las instalaciones de práctica con equipos de recuperación de última generación.

Es una parte enorme de las mejoras en el nuevo New Balance Athletic Center de los Patriots, de 95 millones de dólares.

En marzo, el gerente general de San Francisco, John Lynch, dijo que los 49ers estaban invirtiendo 9 millones de dólares para modernizar sus instalaciones de rehabilitación y recuperación, especialmente en hidroterapia.

ASUMIR EL ROL DE VETERANO MIENTRAS AÚN CONTRIBUYE

Para Moses, esta etapa de su carrera también consiste en estar dispuesto a orientar a jugadores como el liniero ofensivo Caleb Lomu, la selección de primera ronda de los Patriots en abril. El tackle derecho de los Eagles, Lane Johnson, de 36 años, fue elegido dos veces All-Pro en 2017 y 2022 y ha sido seleccionado seis veces al Pro Bowl, y también está asumiendo el rol de veterano.

Pero aunque está orgulloso de estar entre el grupo más reciente que ha alargado el horizonte de carrera para los linieros, ha dicho que esta será su última temporada en la NFL.

"No puedes jugar para siempre. No todo el mundo puede hacer lo que está haciendo LeBron James", afirmó Johnson.