Podcast deportivo se queda sin patrocinio, ¿quiénes son?

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Durante este fin de semana, los integrantes del podcast digital conocido como "Pláticas del Mal" se posicionaron bajo el escrutinio público por sus comentarios dirigidos a las jugadoras del equipo femenil del club deportivo Cruz Azul, luego de su derrota de 10 a 0 frente al América.

Aunado a ello, el Cruz Azul publicó un pronunciamiento en redes sociales, en el que condena la conducta de los miembros del canal, poniendo sobre la mesa el tomar acciones legales contra los involucrados para que determinar una justa sanción.

El equipo sostuvo que dichas declaraciones constituyen un "tipo de violencia contra las mujeres", cuya finalidad es "realizar actos tenientes a causar un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico", según lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Secretaría de Mujeres condena violencia digital contra Cruz Azul femenil

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Por su parte, la Secretaría de Mujeres emitió un comunicado en el que condenó las expresiones de violencia digital dirigidas a las jugadoras y a la directora del conjunto deportivo, María Fernanda Pons, calificándolos de "inadmisibles y reprobables" por desvalorizar, sexualizar y descalificar a las mujeres.

- ¿Quiénes son los miembros del podcast?

El espacio de conversación fue creado por Miguel Alexis Bedean López, conocido en redes como "Mike, Máquina del Mal". Nació en julio de 1992, es un streamer y creador de contenido deportivo, popular en plataformas digitales, como Tiktok, donde reúne a más de un millón de seguidores.

Mike es conocido en redes por su afición al Club América y al futbolista portugués Cristiano Ronaldo. En 2023 cumplió una apuesta tatuándose al jugador argentino Lionel Messi. También participó en la segunda edición del evento de boxeo "Párense de Manos", donde enfrentó a Gerónimo "Momo" Benavides.

Bedean López ha colaborado en radio y televisión, en medios como Grupo Imagen. También ha incursionado en el mundo de la música, lanzando algunas cumbias virales de temática futbolística como "Pumas no es equipo grande", "Cumbia de Chiv4s", "Cumbia del 7-0" y "Cumbia del Antimessi".

Otro de los influencers que completa el panel es Criss Ángel, apodado como "Babuino" o "El Puma". Con más de 57 mil seguidores en Instagram, es conocido por su ferviente apoyo a los Pumas de la UNAM y participa como portero en partidos de futbol amateur, jugando para ligas y equipos locales.

Por su parte, el creador digital de 23 años Santiago Domínguez también forma parte del equipo, siendo reconocido por su afición y apoyo al club cementero, a quienes pudo conocer en 2025. En Instagram cuenta con más de 50 mil seguidores y participa en los debates de la Liga MX.

Aunado a ello, la plataforma de apuestas deportivas "Team México", anunció este martes que retirará el patrocinio que mantenía con el espacio de debate. "Hemos decidido NO CONTINUAR con la relación de patrocinio entre 'Pláticas del Mal' y TEAMMÉXICO.mx", señalaron.

Ante ello, el podcast "Pláticas del Mal", que cuenta con 205 mil suscriptores en YouTube, emitió una disculpa pública este 18 de agosto, dirigida a las jugadoras del equipo, donde señalaron que los comentarios realizados fueron inapropiados y "cruzaron una línea que no se debió cruzar".

- ¿Qué dijeron los creadores de contenido?

Tras la derrota de La Máquina Celeste el pasado 8 de agosto en el Estadio Banorte, los creadores de contenido expresaron:

"No sean hijas de pu..., que para eso les pagan, futbolistas de mie... (...) A mí me vale ve... el futbol femenil, no lo consumo (...) no me afecta en mi día a día, pero para la institución es una mancha, una falta de respeto, fue una mam..., estas pend... no representan a Cruz Azul y deberían correrlas a todas (...)".

Asimismo, instaron: "De hecho, deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor a las pend... en lugar de ser futbolistas".