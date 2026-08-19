"Hormiga" González deja Chivas para fichar con Olympiacos

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Guadalajara, 19 de agosto (EFE).- El delantero mexicano Armando "Hormiga" González se convirtió en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia y viajará en las próximas horas a Atenas para incorporarse al club.

Aunque Chivas de Guadalajara todavía no ha oficializado la transferencia, González acudió este miércoles por última vez a las instalaciones del equipo para despedirse de sus compañeros y del personal.

Medios mexicanos señalan que la operación se habría cerrado en alrededor de 10 millones de dólares. Su llegada al fútbol europeo representa una oportunidad para mostrarse y aspirar posteriormente a una liga de mayor reconocimiento.

A sus 23 años, el atacante es considerado una de las principales promesas del fútbol mexicano rumbo a la Copa Mundial de 2030. Fue líder de goleo del torneo Apertura 2025 y formó parte de la selección mexicana que disputó el Mundial, aunque tuvo pocos minutos bajo la dirección de Javier Aguirre.

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González se desempeña como delantero centro y destaca por su juego aéreo, entrega, personalidad y capacidad para definir dentro del área.

Antes de abandonar Guadalajara, el futbolista fue despedido con una comida organizada por sus compañeros. Decenas de aficionados también acudieron para mostrarle su apoyo y portar pancartas con mensajes de afecto.

En Olympiacos deberá competir por la titularidad con atacantes de experiencia internacional como el marroquí Ayoub El Kaabi, el ucraniano Roman Yaremchuk y el iraní Mehdi Taremi.

La juventud del mexicano podría jugar a su favor en un equipo que es el máximo ganador de títulos de la liga griega y que buscó activamente su contratación. EFE