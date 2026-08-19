Lee Kang-in y Baena rescatan al Atlético ante el Málaga

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Madrid, 19 de agosto (EFE).- Lee Kang-in necesitó apenas 13 minutos en el campo para marcar la diferencia y encaminar la victoria del Atlético de Madrid por 2-0 frente al Málaga, en la primera jornada de LaLiga.

El atacante surcoreano, fichado por 35 millones de euros procedente del París Saint-Germain, debutó ante la afición del Metropolitano al minuto 57 y abrió el marcador al 70. Recortó de derecha hacia el centro sobre la línea del área y conectó un potente disparo de zurda imposible para Alfonso Herrero.

Álex Baena sentenció el encuentro al minuto 85 con un golazo de tiro libre directo a una de las escuadras.

Los goles dieron alivio al equipo de Diego Simeone, que todavía mostró dificultades colectivas y permitió que el Málaga compitiera de igual a igual durante buena parte del encuentro.

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El conjunto andaluz tuvo las mejores oportunidades del primer tiempo. Jan Oblak evitó el gol con dos intervenciones consecutivas ante los remates de Chupe y David Larrubia, aunque posteriormente la jugada fue anulada.

El Atlético apenas generó peligro durante la primera mitad y llegó al descanso sin imponer la superioridad esperada. Simeone realizó ajustes y dio entrada a Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Baena y Lee Kang-in.

Los cambios modificaron el partido. El Atlético adelantó líneas, presionó con mayor intensidad y encontró en sus incorporaciones la inspiración necesaria para resolver un encuentro que permanecía abierto.

Julián Álvarez y Cristian "Cuti" Romero quedaron fuera de la convocatoria, mientras que el juvenil Jorge Domínguez hizo historia al debutar con 16 años, aunque fue sustituido al descanso después de recibir una tarjeta amarilla.

Con el triunfo, el Atlético comenzó la temporada con tres puntos, aunque dejó pendiente mejorar su funcionamiento colectivo para competir por los primeros lugares de LaLiga.

Goles: Lee Kang-in, minuto 70; Álex Baena, minuto 85.

Asistencia: 65 mil 785 espectadores en el estadio Metropolitano. EFE