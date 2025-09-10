logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Homenaje literario a Felipe Garrido

Por Estrella Govea

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Homenaje literario a Felipe Garrido

El libro Buena compañía: cuentos, versos y prosas para celebrar a Felipe Garrido, de Miguel Ángel Duque Hernández, fue presentado en la Casa Museo Manuel José Othón dentro del programa “Todos los lunes son de Palique”. 

La obra reúne textos de 65 autores de distintos estados del país que rinden homenaje a la trayectoria del escritor mexicano, reconocido por su labor en la promoción de la lectura y la escritura.

Durante la charla, se explicó que la antología busca reconocer la aportación de Felipe Garrido en instituciones como el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde impulsó talleres, cursos y proyectos literarios.

El editor destacó que la diversidad de estilos y voces reunidos en el volumen refleja la huella que Garrido ha dejado en varias generaciones de escritores y lectores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El palique también dio espacio a un homenaje póstumo al escritor Carlos Quijano, cuya obra forma parte de la antología. Su viuda, Lucero Pérez, compartió detalles sobre su trayectoria, que incluye títulos como Claro Oscuro, Alcancías, Umbra y El Pacto. Recordó su pasión por la escritura, la corrección ortográfica y la enseñanza, además de su interés por géneros como el terror y el realismo mágico, en los que encontró inspiración en autores como Stephen King y Juan Rulfo.

Lucero Pérez leyó fragmentos del cuento Umbra, incluido en la compilación, lo que permitió acercar al público a la narrativa de Quijano. Asimismo, habló de su labor como editor y colaborador en distintos proyectos literarios, resaltando su compromiso con la creación y difusión de textos. Esta participación fue recibida como un reconocimiento a su legado en el marco de la presentación.

La sesión contó con la lectura de otro de los textos integrados en la antología, recordando que Buena compañía no solo celebra a Felipe Garrido, sino que también rescata voces de escritores de diferentes contextos. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ENRIQUE BARRIOS SE PRESENTÓ CON LA OSSLP
ENRIQUE BARRIOS SE PRESENTÓ CON LA OSSLP

ENRIQUE BARRIOS SE PRESENTÓ CON LA OSSLP

SLP

Estrella Govea

Dirigió a la orquesta con interpretaciones de Beethoven, Schubert, Prokofiev y Julián Carrillo

Homenaje literario a Felipe Garrido
Homenaje literario a Felipe Garrido

Homenaje literario a Felipe Garrido

SLP

Estrella Govea

Imágenes “Bola en juego II”
Imágenes “Bola en juego II”

Imágenes “Bola en juego II”

SLP

Estrella Govea

Festejemos nuestras fiestas patrias en Motivos
Festejemos nuestras fiestas patrias en Motivos

Festejemos nuestras fiestas patrias en Motivos

SLP

Estrella Govea