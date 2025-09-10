Homenaje literario a Felipe Garrido

El libro Buena compañía: cuentos, versos y prosas para celebrar a Felipe Garrido, de Miguel Ángel Duque Hernández, fue presentado en la Casa Museo Manuel José Othón dentro del programa “Todos los lunes son de Palique”.

La obra reúne textos de 65 autores de distintos estados del país que rinden homenaje a la trayectoria del escritor mexicano, reconocido por su labor en la promoción de la lectura y la escritura.

Durante la charla, se explicó que la antología busca reconocer la aportación de Felipe Garrido en instituciones como el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde impulsó talleres, cursos y proyectos literarios.

El editor destacó que la diversidad de estilos y voces reunidos en el volumen refleja la huella que Garrido ha dejado en varias generaciones de escritores y lectores.

El palique también dio espacio a un homenaje póstumo al escritor Carlos Quijano, cuya obra forma parte de la antología. Su viuda, Lucero Pérez, compartió detalles sobre su trayectoria, que incluye títulos como Claro Oscuro, Alcancías, Umbra y El Pacto. Recordó su pasión por la escritura, la corrección ortográfica y la enseñanza, además de su interés por géneros como el terror y el realismo mágico, en los que encontró inspiración en autores como Stephen King y Juan Rulfo.

Lucero Pérez leyó fragmentos del cuento Umbra, incluido en la compilación, lo que permitió acercar al público a la narrativa de Quijano. Asimismo, habló de su labor como editor y colaborador en distintos proyectos literarios, resaltando su compromiso con la creación y difusión de textos. Esta participación fue recibida como un reconocimiento a su legado en el marco de la presentación.

La sesión contó con la lectura de otro de los textos integrados en la antología, recordando que Buena compañía no solo celebra a Felipe Garrido, sino que también rescata voces de escritores de diferentes contextos.