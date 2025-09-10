Inglaterra aplasta a Serbia

Kylian Mbappé sacó a Francia de apuros, Cristiano Ronaldo hizo lo mismo con Portugal, e Inglaterra finalmente pisó fuerte en la era de Thomas Tuchel. Tres de las potencias del futbol europeo dieron el martes pasos importantes hacia el Mundial 2026. Erling Haaland, por su parte, se desató con cinco goles en una paliza 11-1 tras recibir soturas en su rostro.

TRIUNFO IMPORTANTE PARA INGLATERRA

Noni Madueke, Ezri Konsa y Marc Guehi anotaron sus primeros goles para Inglaterra, que venció 5-0 a Serbia, en una victoria que podría ser un punto de inflexión en la gestión de Tuchel.

A pesar de las recientes declaraciones del entrenador alemán sobre que está preparado para ganar de manera poco atractiva con pelotazos, el equipo se centró en esta ocasión en neutralizar a Serbia, que había hecho que Inglaterra sufriera para una victoria 1-0 en la Eurocopa 2024. Harry Kane fue crucial, encontrando el espacio para anotar el primer gol con un cabezazo tras el tiro de esquina de Declan Rice.

Al final, el capitán consolidó la ventaja de Inglaterra cuando le ganó las espaldas a la defensa, una jugada que propició la expulsión de Nikola Milenkovic. Guehi anotó el cuarto de Inglaterra con el tiro libre resultante. También en el Grupo K, Albania venció 1-0 a Letonia.

HAALAND ANOTA

EN GOLEADA

Jugando con puntos en su rostro tras un accidente con la puerta de un autobús, Haaland anotó cinco goles, incluyendo una tripleta en la primera mitad para que Noruega aplastara 11-1 a Moldavia y extender su ventaja sobre Italia en la cima del Grupo I a seis puntos. Noruega tiene un partido más.

AUSTRIA EN CAMINO

Konrad Laimer y Marcel Sabitzer anotaron para que Austria superara 2-1 a Bosnia-Herzegovina y acercarse a su primera clasificación a un Mundial desde 1998. Chipre y Rumania empataron 2-2.